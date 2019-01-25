دمشق تعلق إصدار تأشيرات دبلوماسيي أوروبا

أخبار الآن | دمشق سوريا (رويترز)

أكدت المفوضية الأوروبية أن النظام السوري علق إصدار تأشيرات الدخول للدبلوماسيين القادمين إلى دمشق من دول الاتحاد الأوروبي.

متحدثة باسم المفوضية قالت إن النظام السوري علق إصدار تأشيرات دخول متعددة خاصة بالدبلوماسيين، مضيفة ان الإتحاد يقوم بكل ما في وسعه لتجنب ان يؤثر هذا الأمر على عمله.

وكان ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ذكروا أن رئيس النظام السوري ألغى تأشيرات دخول خاصة لدبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد يسافرون بانتظام بين بيروت ودمشق.

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