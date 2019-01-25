الأمم المتحدة تدعو إلى وقف العنف في السودان

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طالبت الامم المتحدة كل الأطراف في السودان إلى تجنب كل اشكال العنف بما في ذلك استخدام القوة المفرطة بواسطة قوات الأمن.

وأكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة على التمسك بمبدأ التظاهرات السلمية في كل مكان في العالم، مجددا الدعوة إلى السلطات السودانية لإجراء تحقيق شامل في حالات الوفاة وأعمال العنف وفق ما جاء في بيان سابق للأمين العام للامم المتحدة.

وتفجرت احتجاجات عبر مدن في مختلف أنحاء السودان ،الخميس، فيما لاقى متظاهر آخر حتفه في أكبر التجمعات ضمن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت الشهر الماضي.

ولقي الشاب البالغ من العمر 24 عاما حتفه متأثرا بجروح أصيب بها في أم درمان وهي مدينة تقع على الضفة المقابلة للخرطوم من نهر النيل حيث تتظاهر الحشود ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

وقال المتحدث باسم لجنة التحقيقات عامر محمد إبراهيم "تلقينا معلومة عن وفاة المواطن عبد العظيم أبو بكر (24 عاما) متأثرا بإصابته في تظاهرات اليوم... عدد الوفيات منذ بدء الأحداث في حتى الآن 29 حالة وفاة".

وتقول جماعات حقوقية إن عدد القتلى أكثر من 40.

وقال شاهد من رويترز وشهود آخرون إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في حي بري بالخرطوم وفي شمال العاصمة.

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