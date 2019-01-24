واشنطن تفرض عقوبات على 4 كيانات إيرانية

أخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية،الخميس، إضافة أربعة كيانات إيرانية جديدة، إلى لائحة العقوبات المفروضة على طهران.

وقالت الخزانة في بيان لها، إن الكيانات الإيرانية الجديدة المستهدفة بالعقوبات، مرتبطة بفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وشركة ماهان للطيران.

من جهة ثانية، أشارت مصادر إعلامية، إلى أنّ إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تقود حملة دبلوماسية لإقناع الحلفاء الأوروبيين، بحظر شركة خطوط طيران إيران الرئيسية، لمشاركتها في عمليات تجسس ونقل مقاتلين وميليشيات وأسلحة إلى مناطق الحروب.

وقال مسؤولون أمريكيون، أن الإداراة الأمريكية تريد أن يتم تعميم قرار ألمانيا بحظر شركة "ماهان إير" الإيرانية التي كانت تنقل الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا، إلى كافة الخطوط الإيرانية المتورطة في هذه الانتهاكات، بسب موقع "واشنطن فري بيكون".

إقرأ أيضاً:

واشنطن تدعو السودان للإفراج عن المحتجين