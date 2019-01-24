هل تعرض ابو جليبيب للخيانة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منصات تواصل اجتماعي)

كثيرة هي السيناريوهات التي تداولها الناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي إثر قتل ابو جليبيب الاردني ،العضو البارز في تنظيم حراس الدين الموالي للقاعدة.

ففيما رجح البعض ان ابو جليبيب قد قضى على نفسه على طريقة الخطأ و خصوصا انو كان دوما يرتدي حزاما ناسفا

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هل قتل #أبو_جليبيب نفسه بالخطأ؟

مات الجهادي أبو جليبيب في ظروف غامضة في درعا. ويعتري الجهاديين دائما روح اليأس فيصبحون في حالة خوف باستمرار على حياتهم. وكان #أبو_جليبيب يلبس حزاما ناسفا أغلب الأوقات، ومن المحتمل أنه فجّر نفسه عند ظنه أنه على وشك الإغتيال pic.twitter.com/JaZblPsh7K — مرسي عبد الرحمن (@MursiAbdelRahm1) January 22, 2019

يبدو ان هناك اجماعا على خيانة تعرض لها ابو جليبيب. فالرجل استغل نفوذه و علاقته الوطيدة بالقاعدة لتنشيط حراس الدين وتنظيم فرع التنظيم في جنوب سوريا فتحول فرع جبهة النصرة في محافظتي درعا و القنيطرة الى فرع فاعل.

لكن قتل ابو جليبيب شكل ضربة قاضية لتنظيم القاعدة المهدد اليوم بالإنهيار التام على حد اعتبار العديد من رواج التواصل الإجتماعي.

بناءاً على الغموض الذى صاحب مقتل العضو البارز فى تنظيم حراس الدين "ابو جليبيب الأردني" المعروف بتعامله المشين و الشنيع للأهالى، يمكن نقول ان هذا التنظيم التابع لتنظيم القاعدة فى طريقها الى الإنهيار التام و التلاشى فى الشمال السوري. https://t.co/F58jtQdUlp — ابو ذر الإسلام (@akram_zayed4) January 18, 2019

حتى الساعة لا اجابة واضحة و لكن علامات استفهام كثيرة ترسم حول قتله

صورة تؤكد مقتل إياد الطوباسي، أبو جليبيب الأردني، قبل أسبوع

صهر الزرقاوي الذي شارك بتأسيس جبهة النصرة وكان أمير فرع الجنوب، اختلف مع الجولاني وسجنه مرتين، ثم انشق وأسس تنظيم حراس الدين مع التيار القاعدي، لكنه تركه وغادر نحو درعا سراً لتأسيس تنظيم داخل مناطق النظام حتى قُتل سريعاً pic.twitter.com/cnrLmtYq5N — أحمد أبازيد (@abazeid89) January 5, 2019

الطوباسي أبو جليبيب أين ؟؟

وكيف وصل الى درعا، ولماذا ؟

نريد جوابا مقنعا، لا كما قال الشيخ المحيسني . — شيخ عكاظ . (@ggzz3100) December 29, 2018

ما الذي قاد الناشطين الى طرح سلسلة علامات الإستفهام تلك؟

اليكم تحليلنا:

ما هو السر وراء قتل "حارس الظواهري" أبو جليبيب؟