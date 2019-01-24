مصرع طفلين بانفجار استهدف حفل زواج في السودان

أخبار الآن| الخرطوم - السودان - (ا ف ب)

أعلنت الشرطة السودانية الاربعاء ان طفلين قتلا وأصيب خمسون شخصا بجروح عندما رمى أحدهم قنبلة على حفل زواج في الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة اللواء هاشم علي عبد الرحيم في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "مساء الثلاثاء قتل طفلان وجرح 50 بعضهم اصاباتهم خطرة نتيجة إلقاء شخص قنبلة على حفل زواج بمنطقة مايو" في جنوب العاصمة.

وأضاف "تمكنت الشرطة من القبض على المتهم وبدأت التحريات بإشراف النيابة والدلائل تشير إلى ان اسباب الحادث اجتماعية على علاقة بالزواج".

ويتحدر العديد من سكان حي مايو الفقير من اقليم دارفور ومنطقة جبال النوبة كما أن بعضهم من جنوب السودان.

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