قتل شخص في تظاهرات السودان يرفع الحصيلة إلى 29

أخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت لجنة تقصي الحقائق السودانية، عن وفاة شخص متأثراً بإصابته في احتجاجات السودان التي جرت الخميس.

وأوضحت اللجنة أن حصيلة ضحايا التظاهرات، ارتفعت إلى 29 قتيلاً منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي.

ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية بينها شح العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومستويات التضخم.

واندلعت الاحتجاجات في السودان التي قتل فيها العشرات وأصيب المئات، بعد أن قررت الحكومة رفع أسعار الخبز، ثم زادت حدتها لتتحول إلى مظاهرات تطالب بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وتشكل هذه الاحتجاجات حتى الآن، أكبر تحدِ للبشير الذي وصل إلى السلطة عام 1989.

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