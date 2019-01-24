زيارة سليماني لجنوب سوريا أشعلت الجبهة بين إسرائيل وإيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية أن قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني زار في ١٨ من الشهر الجاري بلدة قريبة من الجولان



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وجاءت هذه الزيارة قبل يومين فقط من سقوط صاروخ أرض ــ أرض قالت تل أبيب إن قوات إيرانية، أطلقته باتجاه منتجع شتوي في الجزء الذي تحتله إسرائيل من الجولان



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