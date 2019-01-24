دعوات لتجمعات في كل أنحاء السودان اليوم

أخبار الآن | الخرطوم – السودان (وكالات)

دعا تجمع المهنيين السودانيين و3 تكتلات سياسية , إلى تجمعات في كل مدن وقرى السودان اليوم .

وطلبوا من 17 تجمعاً التوجه إلى القصر الرئاسي، وسط العاصمة الخرطوم، والانطلاق من أم درمان والخرطوم بحري وشرق النيل.

وكان وزير النفط السوداني، زهري عبد القادر، قد أعلن، الأربعاء، أن بلاده تسلمت مساعدات من الإمارات وأن روسيا وتركيا عرضتا مساعدات "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

وقال عبد القادر: "استلمنا مساعدات من دولة الإمارات العربية وروسيا وتركيا عرضتا علينا مساعدات من ضمنها وقود وقمح وخلافه ونحن تقبلناها باعتبارها مسألة عادية بين الدول الصديقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

ولم يذكر الوزير أي تفاصيل بشأن حجم أو توقيت تلك المساعدات.





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