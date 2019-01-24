تفجير جديد في العاصمة السورية دمشق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

سمع دوي انفجار الخميس في منطقة العدوي في شمال شرق دمشق، نجم عن تفجير عبوة ناسفة، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي السوري، في حادثة هي الثالثة من نوعها منذ الأحد في مناطق تحت سيطرة القوات الحكومية.

وتسبب التفجير "بوقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين". وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان بأن الإنفجار تم في مكان قريب من مقر السفارة الروسية في دمشق، وتسبب بإصابة أربعة أشخاص "بجروح طفيفة".

ويعد هذا التفجير الثاني من نوعه في العاصمة السورية في غضون أيام، بعد تفجير وقع الأحد في جنوب دمشق بالقرب من فرع أمني، أوقع قتلى وجرحى وفق المرصد، الذي لم يتمكن حتى الآن من تحديد سبب التفجير.

واكتفى الإعلام الرسمي السوري حينها بالإشارة إلى أنباء أولية عن "عمل إرهابي" عند الطريق السريع في جنوب العاصمة، من دون إضافة أي تفاصيل.

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مصدر الصورة: سانا