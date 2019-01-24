تظاهرات حاشدة في عدة مدن بالسودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شهدت عدة مدن سودانية الخميس، احتجاجات حاشدة إثر دعوات لتظاهرات احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية، فيما قتل أحد عناصر جهاز الأمن في اشتباك مع مجموعة من الجنود في مدينة بورتسودان، شرقي البلاد.

كذلك خرجت مظاهرات في عدة مناطق من مدينة أم درمان وفي مدينة القضارف، شرقي السودان، حيث تجمع مئات المحتجين في منطقة السوق الرئيسية.

وقال شهود عيان ومصادر محلية إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في أحياء بري وجبرة والصحافة وفي شمال الخرطوم،

وانطلقت تظاهرات الخميس من مناطق جبرة والصحافة وبري بالعاصمة السودانية، في وقت ينتظر أن تتواصل في عدد من الولايات.

يشار إلى أن نطاق الاحتجاجات في السودان، التي بدأت منذ التاسع عشر من ديسمبر، فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة، اتسعت لتشمل أنحاء متفرقة من البلاد.

وتفيد حصيلة رسمية أن 26 قتيلا سقطوا في هذه التظاهرات، فيما تلقي السلطات باللوم على محرضين تقول إنهم تسللوا بين صفوف المتظاهرين.

وفي تطور منفصل، قتل أحد عناصر جهاز الأمن الوطني، مساء الأربعاء، في اشتباك مع مجموعة من الجنود في بورتسودان شرقي البلاد.

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