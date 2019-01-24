تركيا تعترف رسمياً: نجري اتصالاً بالنظام السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة تعقد اتصالات مع النظام السوري.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات اعلامية، الخميس، إن تركيا تجري "اتصالا غير مباشر" مع الحكومة السورية، ولم يذكر أي تفاصيل عن هذه المحادثات.

وفي اللقاء نفسه، أردف وزير الخارجية التركي قائلا إن تركيا وروسيا لديهما نفس التوجه فيما يتصل بالحل السياسي في سوريا، باستثناء مسألة بقاء بشار الأسد في منصبه.

وفي سياق منفصل، أشار تشاووش أوغلو إلى وجود "توافق" في وجهتي النظر التركية والأميركية بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا، حيث ستخطط واشنطن لسحب قواتها.

وبالرغم من تصريحه أن تركيا "لن تستبعد أميركا أو روسيا أو أي دول أخرى إذا أرادوا التعاون في إقامة المنطقة الآمنة"، لكنه أضاف قائلا إن "تركيا قادرة على إنجاز المهمة بمفردها".

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