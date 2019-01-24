اندلاع حريق هائل في مطاحن الحديدة جراء قصف حوثي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة غربي اليمن جراء سقوط قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على المنشأة الاقتصادية.

وأفاد مصدر بالمقاومة اليمنية المشتركة، أن حريقا هائلا اندلع في صوامع مطاحن البحر الأحمر بسبب قذائف "هاون" أطلقتها ميليشيات الحوثي المتمركزة في محيط معسكر الدفاع الساحلي شرقي المدينة.

وأكد أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة بدعم من التحالف العربي تعمل في الأثناء على إخماد الحريق الذي التهم أجزاء واسعة في صوامع الدقيق التابعة لشركة البحر الأحمر.

ويهدد الحريق مخازن حبوب برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، التي تضم آلاف الأطنان وتقع داخل الشركة.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، أن القذائف الحوثية أدت إلى نشوب حريق كبير في إحدى الصوامع التي تحتوي على كميات كبيرة من مادة القمح تكفي 3 ملايين شخص ولمدة ثلاثة أشهر.

وأدان الارياني هذا التصعيد الخطير من قبل الحوثيين، والذي جاء بعد يوم واحد من مغادرة المبعوث الدولي ورئيس فريق الرقابة الأممية صنعاء.

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الصورة: راي اليمن