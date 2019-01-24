القصبي: أمن السودان من أمن السعودية

أخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكّد وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، أن أمن واستقرار السودان، من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

وأوضح القصبي الذي يزور الخرطوم، إن المحادثات مع السودان، تناولت سبل تعزيز العلاقات، وبحث تنمية وتطوير الاقتصاد والاستثمار.

وشدّد القصبي على أن المملكة العربية السعودية، لن تتأخر في دعم السودان، لافتاً إلى أنّ مجالات التعاون بين الخرطوم والرياض متعددة.

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