لبنان يؤكد قدرته على الإيفاء بديونه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن الوضع المالي والنقدي في لبنان مستقرّ، مؤكدا قدرة بلاده على الإيفاء بديونها، وذلك غداة تخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للبنان.

وخفّضت موديز الاثنين تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من "بي-3" إلى "سي ايه ايه -1"، ما يشير إلى "مخاطر ائتمانية عالية جدا"، بحسب المقاييس التي تحددها الوكالة.



وعزت موديز سبب قرارها إلى الخطر المتزايد لإعادة جدولة الدين ما قد يشكل تخلفاً عن الدفع، معتبرة أن الدين العام في لبنان بلغ ذروته بنسبة 141% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أعلى المعدلات على الصعيد العالمي.

وفي كانون الأول/ديسمبر، غيّرت موديز الرؤية المستقبلية للدين اللبناني من "مستقرة" إلى "سلبية" مبقية على تصنيف "بي 3".

واعتبر وزير المالية اللبناني أن تخفيض موديز تصنيف لبنان يؤكد "الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي وصولاً إلى تخفيف نسبة العجز".





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