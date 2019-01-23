قتلى وجرحى بانفجار في عفرين السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل وجرح عدد من الأشخاص في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين شمالي سوريا.



ويأتي هذا التفجير بعد 3 أيام من انفجار عبوة ناسفة بإحدى حافلات النقل وسط مدينة عفرين، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 9 آخرين، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وتطرح عودة التفجيرات في أكثر من منطقة في سوريا، أكثر من علامة استفهام بشأن حدوثها في وقت انخفضت حدة الحرب التي اندلعت في البلاد قبل نحو 8 سنوات.

وتأتي هذه التفجيرات التي تعاقبت على مدار الأيام القليلة الماضية، لتخلط الأوراق مجددا بين أكثر من جهة تتصارع النفوذ على الأراضي السورية، كما أنها جاءت بعد إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا.

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