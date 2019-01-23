علامات استفهام حول عودة التفجيرات إلى سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أحمد أبو القاسم)

شهدت سوريا سلسلة من التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مناطق عدة في الوقت التي بدأت فيه خفض وتيرة الإشتباكات المسلحة وهزيمة لتنظيم داعش، يبقى تزايد تلك التفجيرات أمراً يخضع للبحث والتفسير، المزيد في سياق التقرير التالي:

أثارت عودة التفجيرات بعدة مناطق في سوريا، علامات استفهام بشأن حدوثها في الوقت التي انخفضت حدة الإشتباكات المسلحة بالبلاد.

أتي هذا التفجير بعد 3 أيام من انفجار عبوة ناسفة بإحدى حافلات النقل وسط المدينة، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 9 آخرين،

التفجيرات استمرت ولكن في منبج حيث تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا، ما أدى لمقتل 15 شخصا من بينهم 4 أميركيين، وأيضاً شهدت العاصمة دمشق تفجير قرب مقر أمني، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

واستهدف تفجير انتحاري ثالث رتلا عسكريا في محافظة الحسكة اسفرعن مقتل عدد من قوات سوريا الديمقراطية وإصابة جنديين أميركيين وأخيرا، انفجرت سيارة مفخخة بواسطة انتحاري في محافظة اللاذقية وأسفر ذلك عن مقتل السائق وإصابة 4 آخرين.

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