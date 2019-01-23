دول عربية بمراكز متقدمة في مؤشر "بلومبيرغ".. الإمارات أولها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الـ46 ضمن مؤشر "بلومبيرغ للابتكار للعام 2019"، في حين حلّت تونس في المركز 52، الكويت في المركز 55 والسعودية في المركز 56.

ويقيم التصنيف 7 محاور رئيسية وهي: الإنفاق على البحث والتطوير، والإنتاجية، والقيمة المضافة من التصنيع، وتركز شركات التكنولوجيا الفائقة، وبراءات الاختراع، وكثافة الباحثين، والتعليم الجامعي.

وفيما خصّ الولايات المتحدة الأمريكية، فقد حلّت ضمن المركز الثامن من التصنيف، في حين حافظت كوريا الجنوبية على موقعها في الصدارة بـ87.38 نقطة، لتأتي بعدها ألمانيا وفنلندا وسويسرا.

واحتلت إيرلندا المرتبة الأولى في التصنيع والإنتاجية، فميا جاءت سنغافورة في المركز الأول على مقياس التعليم الجامعي والدنمارك في كثافة الباحثين.

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