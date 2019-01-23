دعوات للتظاهر في كل أنحاء السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، و3 تحالفات معارضة، عن انطلاق مسيرات احتجاجية مناهضة للحكومة في كل أنحاء البلاد، الخميس.

وكانت الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم، والتي بدأت الشهر الماضي عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

من جانبه قال المتحدث باسم الشرطة السودانية، هاشم علي عبدالرحيم، إن الأوضاع بالبلاد هادئة ومستقرة، ماعدا بعض التجمعات المحدودة غير المشروعة في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات تم تفريقها وفق القانون، على حد تعبيره.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير ، قال في وقت سابق، إن مخربين من أعداء الوطن وبعض الأحزاب استغلوا التظاهرات، مشددا على الدفاع عن السودان وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأضاف البشير أن الوصول إلى السلطة يتم عبر صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن الشباب هم مستقبل السودان وستحقق الدولة مطالبهم العادلة.





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