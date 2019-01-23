خروج الآلاف من آخر جيب لداعش في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب)

خرج أكثر من 4000 شخص من عائلات مقاتلي داعش من جيبهم الأخير في محافظة دير الزور شرقي سوريا، منهم أكثر من 400 مقاتل في التنظيم، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتخوض قوات سوريا الديموقراطية، منذ أيلول/سبتمبر بدعم من التحالف الدولي عملية عسكرية ضد آخر جيب للتنظيم بالقرب من الحدود العراقية، وتمكنت من السيطرة على الجزء الأكبر من المنطقة.

وقد توجّهت القافلة إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور حيث تقلّصت مساحة الأراضي التي يحتلها التنظيم إلى نحو عشرة كيلومترات مربّعة، بحسب المرصد.

وفي الأسابيع الأخيرة تمكّنت قوات سوريا الديموقراطية من السيطرة على بلدتي هجين والشعفة وقرية السوسة، أبرز مناطق الجيب الأخير.

وقال عبد الرحمن إن "قوات سوريا الديموقراطية تمكّنت من تحقيق تقدم مهم واستراتيجي في المنطقة، عبر تقدمها وسيطرتها على نحو نصف بلدة الباغوز فوقاني، التي تعد آخر بلدة يحتلها التنظيم في سوريا عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات".

وقال مدير المرصد إن "التنظيم بات منهاراً بشكل كبير، ولم يعد بمقدوره الصمود أكثر"، لكن هناك مقاتلين "يرفضون الاستسلام، في الوقت الذي سلم المئات أنفسهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة لقوات سوريا الديمقراطية".

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