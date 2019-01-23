تفكيك خلية إرهابية في المغرب

أخبار الآن | الدار البيضاء - المغرب - (وكالات)

تمكنت الشرطة المغربية من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 13 فردا، وفق ما ذكر بيان لوزارة الداخلية، اليوم.

وأضاف البيان أن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، بينهم معتقلان بقضايا الإرهاب وينشطون بكل من قلعة السراغنة وسلا والدار البيضاء والمحمدية.

وخلال عملية التفتيش، تم حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وأقنعة وكتب تمجد الفكر المتطرف، إضافة إلى مخطوط يبايع فيه أفراد الخلية زعيم تنظيم داعش.

وأكدت الأبحاث ان أفراد الخلية الموالين لـ"داعش"، قاموا بالدعاية لهذا التنظيم الإرهابي وسعوا إلى تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المس بسلامة الأشخاص والنظام العام.

وأوضح المصدر أن التحقيق متواصل مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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