المقاومة اليمنية تفجر مخزن لصواريخ الحوثي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت المقاومة اليمنية تبنيها لتفجير مخزن صواريخ تابع لميليشيات الحوثي جنوب مدينة صنعاء الليلة الماضية ولم ترد بعد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

وفي وقت سابق، رصد تقرير يمني حديث مقتل وإصابة 410 مواطنين جراء ارتكاب ميليشيات الحوثي أكثر من 600 خرق في محافظة الحديدة، من 18 ديسمبر حتى 19 يناير الجاري.

وأوضح تقرير صادر عن خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة، أن هذه الخروق، التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإيرانية، أدت إلى مقتل 48 مواطنا وإصابة 362 آخرين.

وأشار التقرير، إلى أن الخروق الحوثية مستمرة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع قوات دعم الشرعية اليمنية.

وأكد أن الميليشيات مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زرع الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات تهدف من خلال هذه الخروق المتزايدة إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.



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