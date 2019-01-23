المسماري: قضينا على إرهابيين دوليين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إن القوات الليبية نجحت في القضاء على إرهابيين مطلوبين دولياً.

وأكد المسماري في تصريح صحافي، أن الجيش الليبي يواصل عملياته العسكرية في الجنوب لتطهيره من الإرهابيين، لافتاً إلى أنّ العمليات العسكرية في الجنوب، تهدف لبسط نفوذ الدولة على جميع أراضيها.

وأوضح المسماري، أن أهالي سبها يقفون إلى جانب الجيش الليبي في عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب.

إقرأ أيضاً:

إنقاذ 500 مهاجر قبالة السواحل الليبية