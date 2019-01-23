التحالف العربي: 741 انتهاكاً حوثياً منذ اتفاق السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سجّل تحالف دعم الشرعية في اليمن،741 انتهاكاً لمليشيات الحوثي في اليمن منذ بداية اتفاق السويد.

وأوضح التحالف العربي، أن خروقات ميليشيات الحوثي خلال 24 الساعة الماضية، شملت مناطق التحيتا، وحيس، والجاح، والجبلية.

وقبل أسابيع، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من السويد، أن الاتفاق بشأن مدينة الحديدة غربي اليمن، بين الحكومة اليمنية، والمتمردين الحوثيين، يتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار وانسحاباً عسكرياً.

ومنذ توقيع الاتفاق، يسجل التحالف العربي عشرات الانتهاكات اليومية في مدينة الحديدة، من قبل ميليشيات الحوثي، في وقت تتنصل من كل الاتفاقات الملزمة في اتفاق السويد.



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