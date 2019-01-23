الأمم المتحدة تؤكد استمرار عمل الجنرال كاميرت في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة في اليمن، يواصل عمله، بخلاف ما رددته بعض التقارير الإعلامية.

وكان موكب كاميرت قد تعرض الأسبوع الماضي للاستهداف بأعيرة من أسلحة رشاشة من قبل ميليشيات الحوثي، وذلك عقب لقائه اللجنة الحكومية.

وتمكن كاميرت من الوصول إلى مقر وفد حكومة الشرعية في اللجنة المشتركة شرقي مدينة الحديدة، بعد رفض مليشيات الحوثي السماح له بالمرور من مقر إقامته في المدينة إلى مناطق الشرعية.

وأجبر الحوثيون المسؤول الدولي على الانتظار "نحو 5 ساعات قبل أن يسمحوا له بالانتقال إلى مناطق قوات المقاومة المشتركة في الجبهة الشرقية، لإجراء لقاء مع ممثلي الحكومة الشرعية"، لتستهدف الميليشيات بعد ذلك موكبه دون أن يصاب بأذى، حسب الأمم المتحدة، التي أكدت سلامة مراقبيها بعد تقارير عن "إطلاق نار" في اليمن.

ويقود كاميرت اللجنة المكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام في السويد الشهر الماضي، وتطبيق بندين آخرين في الاتفاق ينصان على انسحاب الحوثيين من موانئ المحافظة.

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