إنقاذ 500 مهاجر قبالة السواحل الليبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ نحو 500 مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط نحو أوروبا.

ويُلاقي مئات المهاجرين حتفهم سنوياً عند محاولتهم عبور المتوسّط في ظروف محفوفة بالمخاطر انطلاقا من السواحل الليبيّة، مستغلّين انعدام الاستقرار في البلاد.

وأكد المتحدث باسم البحرية العقيد أيوب قاسم لوكالة فرانس برس إنقاذ 473 مهاجرا من افريقيا وسوريا وبنغلادش خلال ال 72 ساعة الماضية في أربع عمليات منفصلة.

وأكّد أن عناصر البحرية عثروا الأحد في قارب على جثتي مهاجرين توفيا بسبب انخفاض درجة الحرارة، فيما تم انقاذ أكثر من 140 آخرين بعد أن قضوا 24 ساعة في البحر.

وأضاف أن سفينتين تجاريتين شاركتا في عمليات إنقاذ المهاجرين "بناء على طلب البحرية الليبية".

وقال إن سفينة شحن مسجلة في سيراليون أنقذت 141 مهاجرا بينهم 25 امرأة بعد أن أرسلوا إشارة استغاثة باستخدام هاتف انذار، وهو خط ساخن للإنقاذ في منطقة البحر المتوسط.

بدورها، أعلنت الحكومة الإيطالية أنها كانت على اتصال بالسلطات الليبية لمساعدتها في إنقاذ الناجين.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إنّ نحو 170 مهاجرا لقوا حتفهم إثر تحطم سفينتين خلال الايام القليلة الماضية في البحر المتوسط.



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