قرقاش: لا خطوة تالية دون تطبيق اتفاق السويد

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة |(متابعات)

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنّ العملية السياسية في اليمن مترابطة ومتصلة، ولا يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية،

دون التطبيق الكامل لاتفاق السويد، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي الإيرانية، لتطبيق التزاماتها.

وأشار الوزير الاماراتي إلى ضرورة تطبيق بنود اتفاق السويد، في ما يتعلّق بانسحاب ميليشيا الحوثي من موانئ الحديدة وصليف وراس عيسى، وكذلك من مدينة الحديدة، وإلى أهمية ضغط المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على ميليشيا الحوثي، لتطبيق التزاماتها بموجب الاتفاق، ووقف خروقاتها اليومية له.

والتقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، مبعوث مملكة السويد إلى اليمن وليبيا، بيتر سيمينبي. وتقدم معالي د. أنور قرقاش، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، بالشكر والتقدير، للجهود التي بذلتها السويد في التوصل إلى اتفاق استوكهولم، وتعزيز فرص الحل السياسي في اليمن.

وشدّد كذلك على أنّ العملية السياسية في اليمن، مترابطة ومتصلة، ولا يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية من هذه العملية، دون التطبيق الكامل والواضح لاتفاق السويد. وأكّد معاليه على حرص دولة الإمارات على أن تقوم الموانئ اليمنية بدورها الكامل في الجوانب الإنسانية والتجارية، دون التدخل السلبي للميليشيا الحوثية في هذا الجانب.

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