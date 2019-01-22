قتيل و 9 جرحى في تفجير سيارة مفخخة باللاذقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام، عن قتل شخص، وإصابة تسعة، في تفجير سيارة مفخخة في مدينة اللاذقية بسوريا.

وقال إعلام النظام السوري، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة ثانية في نفس المكان الذي وضعت فيه السيارة باللاذقية.

وفي معلومات خاصة حصلت عليها أخبار الآن، من مدينة اللاذقية في سوريا، أكدت أن التفجير الذي وقع في المدينة الساحلية، ناجم عن عمل انتحاري قام به سائق حافلة.

وبحسب المصادر، فإن التحريات لا تزال جارية للتأكد منه.

وبينت المصادر أن جثة السائق تفحمت تماماً، من شدة الانفجار والنيران التي اشتعلت في السيارة، مشيرة إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى تسعة، بعضهم حالته بليغة.

وأوضحت أن التفجير ناجم عن خرق امني في ساحة الحمام في المدينة الساحلية.

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