الرئيس العراقي يقبل تحدي شاب كوميدي على تويتر لهدف انساني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح فيديو أعلن من خلاله قبوله تحدي النجم التلفزيوني والإعلامي الكوميدي أحمد البشير بخصوص التبرع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتحدى الكومديدي العراقي أحمد البشير يوم أول أمس الرئيس العراقي بالتبرع للمنظمة المذكورة.

ورد عليه الرئيس برهم صالح في اليوم التالي في مقطع مرئي قال فيه: “أتصوَّر أن لا خيار لي إلا أن أقبل تحدي أحمد البشير، والتبرع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الرابط الخاص بالتبرع”.



وأطلق مشاهير العراق من فنانين وإعلاميين ورياضيين، مبادرة للتبرع للمنظمة، وذلك عبر الظهور في مقطع مرئي وإعلان التبرع، وتحدي نجم آخر على التبرع كذلك.

والتحدي هو أن يقوم الشخص بالتبرّع بمبلغ من المال لمفوضية اللاجئين، ويقوم بتحدي شخص آخر، ليقوم الأخير بدوره بنقل التحدي بعد التبرع إلى مشهور آخر.

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