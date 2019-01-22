الجيش اليمني يحرر مرتفعات رشاحة بصعدة

أخبار الآن | تعز - اليمن (وكالات)

حققت قوات الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، الإثنين، تقدما ميدانيا مهما شرقي محافظة صعدة، فيما تصدت لهجوم حوثي بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 8 حوثيين وإصابة العشرات.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، شنّت قوات الجيش الوطني في محور البقع هجوما عسكريا كبيرا بمشاركة طلائع لواء التحرير، وتمكنت من إحكام سيطرتها على مرتفعات جبال "رشاحة" بمديرية كتاف، التي كانت تتحصن فيها مليشيا الحوثي.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش اليمني أطلقت، في وقت مبكر، عملية مباغتة وواسعة لتحرير جميع المرتفعات الجبلية في بلدة "رشاحة" الواقعة شرق معقل الانقلاب الرئيسي، وبعد معارك عنيفة تقهقر أفراد المليشيا مخلفين وراءهم عشرات القتلى والجرحى.

من ناحية أخرى، قتل 8 عناصر وأصيب آخرون من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اشتباكات مع الجيش اليمني شرق محافظة تعز، جنوبي البلاد.

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