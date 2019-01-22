الجيش المصري يقتل 44 متشددا في سيناء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان، الثلاثاء، مقتل 44 عنصرا من العناصر الإرهابية خلال عمليات نوعية في وسط وشمالي شبه جزيرة سيناء، مشيرة في الوقت نفسه إلى مقتل7 عسكريين خلال الفترة الماضية.

وأضافت أنه جرى العثور بحوزة الإرهابيين على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثاني والثالث.

وأوضحت أن الشرطة تمكنت من قتل 15 "تكفيريا شديدي الخطورة" في ضربة استباقية، حيث تم تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني.

وأشارت إلى أنه جرى القبض على 142 شخصا من" العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم"، موضحة أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



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