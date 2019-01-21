مصرع 4 من قوات النظام في الهجوم الإسرائيلي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن مركز التحكم العسكري الروسي عن مصرع 4 جنود من قوات النظام في الهجوم الإسرائيلي.

وأكد المركز أن دفاعات النظام الجوية دمرت أكثر من 30 صاروخ كروز وقنبلة موجهة أطلقتها إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف مواقع "فيلق القدس" الإيراني التي استهدفها في سوريا فجر الاثنين، مؤكداً أنه سيستمر في التصدي لمحاولات إيران زعزعة أمن إسرائيل، وللتموضع الإيراني في سوريا، بحسب ما أعلن في بيان الاثنين.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي على حسابه على تويتر، الاثنين صوراً قال إنها لمواقع تدريب، ومراكز استخبارات، ومخازن أسلحة كلها تابعة للفيلق الإيراني في سوريا.

كما نشر فيديو يظهر استهداف بطاريات سورية تصدت للغارات الإسرائيلية، على الرغم من تحذير إسرائيل للنظام السوري بعدم الرد، بحسب زعمه.

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