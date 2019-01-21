قصف على معاقل الحوثي في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي 7 من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، في قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني، على مواقع لهم في محافظة صعدة.

واستهدفت مدفعية الجيش اليمني غرفة عمليات للمليشيا في محيط جبل "آل قراد" الاستراتيجي أثناء اجتماع كان يضم عددا من قياداتها الميدانية.

وأسفر القصف الذي تم بعد عملية رصد دقيقة عن مصرع 7 من مليشيا الحوثي بينهم قيادات، وإصابة أخرين، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

من جهة أخرى، كلفت مليشيا الحوثي الانقلابية، عددا من قياداتها البارزة في محافظة صعدة، بالنزول الميداني إلى مديريات المحافظة، وذلك لحشد المسلحين في صفوفها، بالتزامن مع الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش الوطني في مختلف جبهات المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

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