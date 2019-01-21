اتفاق جديد لوقف إطلاق النار جنوب طرابلس الليبية

أخبار الآن طرابلس - ليبيا - (وكالات)

توصلت أطراف الميلشيات المسلحة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، مساء الأحد، إلى اتفاق هدنة جديد، عقب اشتباكات في مناطق “قصر بن غشير، سوق الخميس إمسيحل، وسيدي السائح”.

وأشار المسؤولون إلى أن المفاوضات التي أشرف عليها شيوخ القبائل من بلدة بني وليد تواصلت، الأحد، في ظل آمال بموافقة ميليشيات طرابلس والزنتان وترهونة على وقف القتال.

ورفعت وزارة الصحة الليبية عدد ضحايا الاشتباكات منذ يوم الأربعاء إلى 16 قتيلا، فيما أصيب 65 آخرون ولا يزال 3 في عداد المفقودين، وأضافت أنه تم إجلاء 213 أسرة من العاصمة الليبية.

وفي تطور منفصل، أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء تقارير افادت بوقوع أعمال عنف جديدة وحشد الجماعات المسلحة جنوب البلاد، مما يشير إلى "تنامي مخاطر اندلاع صراع وشيك"

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