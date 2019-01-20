منظمو تظاهرات السودان : مقتل طفل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المحدة (أ.ف.ب)

أصدرت لجنة الأطباء المركزية المرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في السودان اعتذاراً، بعد إعلانها مقتل طفل في التظاهرات، التي شهدتها الخرطوم،

وكانت الشرطة السودانية أفادت بأن شخصين قتلا في التظاهرات التي هزت الخرطوم في 17 يناير، لكن المنظمين تحدثوا عن مقتل ثلاثة، بينهم طفل، في صدامات مع شرطة مكافحة الشغب

وقال بيان نشرته لجنة الأطباء المرتبطة باتحاد المهنيين السودانيين الذي يقود الحركة الاحتجاجية على موقع فيس بوك: "نعتذر عن الخطأ في إيراد معلومة مقتل طفل في تظاهرة الخميس".

وأفادت اللجنة بأن الخطأ وقع نتيجة الثقة "في مصدر موثوق، ونؤكد أن القتلى اثنان". ويوم التظاهرة، فرقت الشرطة مسيرة شارك فيها المئات هاتفين "حرية، سلام، عدالة" كانت متوجهة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم.

وبعد ساعات، خرجت مسيرة في حي بوري أدت إلى مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين، حسب شهود. وتفيد الأرقام الرسمية، بأن 26 شخصاً، بينهم عنصرا أمن، قتلوا منذ بداية الاحتجاجات في 19 ديسمبر(كانون الأول) الماضي.

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