التحالف العربي يطلق عملية عسكرية في صنعاء

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن التحالف العربي، بدء عملية عسكرية نوعية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وكشفت مصادر في التحالف الداعم للشرعية اليمنية، أن العملية النوعية تستهدف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات بدون طيار، ومرافقها اللوجستية.

وطالب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لميليشيات الحوثي التي كانت قد هددت قبل أيام بشن هجمات بطائرات مسيرة.

وأكدت مصادر التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، أن أهداف العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين.

وسيعقد المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، مؤتمرا صحفيا، مساء الأحد، لعرض تفاصيل العملية العسكرية ضد شبكات الميليشيات الانقلابية.

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