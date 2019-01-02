واشنطن بوست: قادة الحوثيين يعيشون في ترف وينكلون بمعارضيهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف تقرير ميداني أعدته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، مستوى الترف الذي يعيشه قادة الحوثيين، وصور التنكيل الذي يرتكبونه بحق معارضيهم في اليمن. وينقل التقرير الذي أعدّه مراسل الصحيفة سودارسان راغافان عن شهود يمنيين، كيف أن الحوثيين يركبون سيارات فارهة من نوع بورش التي يصل ثمن الواحدة منها 200 ألف دولار، وعربات الرينج روفر، فيما يتضور اليمنيون جوعًا.

وسجلت الصحيفة الأمريكية مقابلات مع (13) شخصًا ممن اعتقلتهم ميليشيات الحوثي وعذبتهم بأدوات وحشية، حسب وصف الصحيفة. ونقل تقرير “واشنطن بوست” في مقابلات مع ثلاثة آخرين ممن سبق وتعرضوا للاعتقال، تفاصيل عن أدوات التعذيب الوحشي الذي يستخدمه الحوثيون مع الناشطين والصحفيين، ومنه تربيط المعتقل من يديه ورجليه وجعله يلفّ فوق النار مثل شيّ الدجاج.

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