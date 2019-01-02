محمد بن راشد: الإمارات والأردن قلب واحد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ستبقيان قلباً واحداً ويداً واحدة ومسيرة خير واحدة نحو مستقبل واعد بإذن الله.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في معرض رد سموه على تدوينة نشرها الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة: "حفظك الله أخي جلالة الملك، وحفظ الله بلدنا الجميل الأردن، وشعب الأردن الشقيق النشمي، وستبقى الإمارات والأردن قلباً واحداً، ويداً واحدة، ومسيرة خير واحدة نحو مستقبل واعد بإذن الله".

وكان الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة نشر تغريدة في حسابه الرسمي عبر "تويتر" قدم من خلالها التهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة مرور 50 عاماً على توليه أول مسؤولية في خدمة الوطن.

وأكد العاهل الأردني أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استطاع أن يجعل من دبي منارة للحضارة، وساهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول المنطقة والعالم تقدماً، حيث دون الملك عبدالله الثاني: "أخي سمو الشيخ محمد بن راشد، أهنئك وأهنئ الأهل في دولة الإمارات العربية الشقيقة بإتمامكم 50 عاماً في خدمة وطنكم وأمتكم، استطعت خلالها يا أبا راشد أن تجعل من دبي منارة للحضارة، وأن تسهم في جعل الإمارات من أكثر دول منطقتنا والعالم تقدماً. مباركة جهودك وحفظك الله لوطنك وأمتك".

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