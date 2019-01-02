قرقاش: ميليشيات الحوثي تتاجر بمساعدات الشعب اليمني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن الميليشيات الحوثية تتاجر بالمساعدات الغذائية المقدمة للشعب اليمني لكي تتفاقم الأزمة.

وقال في تغريدة على تويتر، الأربعاء، إن تقرير برنامج الأغذية العالمي حول متاجرة الميليشيا الحوثية بالمساعدات الغذائية العاجلة للشعب مهم، ويوثق هذه الممارسات.

وأضاف أن الحوثي في حربه ضد الدولة والشعب اليمني استخدم العنف والأطفال والألغام والغذاء، وآن الآوان للمنظمات الأخرى أن تكون بنفس الوضوح.

وفي تغريدة أخرى، قدم قرقاش الدليل عى انتهاكات الحوثي بنشر تصريح ديفيد بيزلي، مدير برنامج الغذاء، حول الممارسات الحوثية.

وقال بيزلي في تصريحه إن هذا السلوك يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجياع، في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام. هذا أمر شنيع. يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور.

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