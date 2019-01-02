عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

قتلى بمعارك بين النصرة وفصائل مسلحة في سوريا

أخبار الآن | حلب - سوريا (متابعات)
 

قتل نحو 20 شخصا، في اشتباكات بين فصائل مسلحة من المعارضة وجبهة النصرة، بمحافظة حلب، شمالي سوريا.

وقامت جبهة النصرة، ذراع القاعدة في سوريا، بقتل 5 من عناصر حركة نور الدين زنكي، أحد أبرز مكونات الجبهة الوطنية للتحرير، لترد الأخيرة بشن هجوم على مواقعها في ريف حلب الغربي المحاذي لإدلب.

وبحسب تقارير إعلامية، تمكنت النصرة من السيطرة على جبل الشيخ البركات في ريف حلب الغربي بعد اشتباكات مع حركة الزنكي، كما كانت النصرة قد سيطرت على قريتي السعدية والهباطة في ريف حلب الغربي.

المزيد:

 

ترامب يعيد النظر بوتيرة الإنسحاب من سوريا

#حرب #سوريا #حلب #أخبار عربية #قتلى #النصرة

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...