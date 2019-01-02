قتلى بمعارك بين النصرة وفصائل مسلحة في سوريا

أخبار الآن | حلب - سوريا (متابعات)



قتل نحو 20 شخصا، في اشتباكات بين فصائل مسلحة من المعارضة وجبهة النصرة، بمحافظة حلب، شمالي سوريا.

وقامت جبهة النصرة، ذراع القاعدة في سوريا، بقتل 5 من عناصر حركة نور الدين زنكي، أحد أبرز مكونات الجبهة الوطنية للتحرير، لترد الأخيرة بشن هجوم على مواقعها في ريف حلب الغربي المحاذي لإدلب.

وبحسب تقارير إعلامية، تمكنت النصرة من السيطرة على جبل الشيخ البركات في ريف حلب الغربي بعد اشتباكات مع حركة الزنكي، كما كانت النصرة قد سيطرت على قريتي السعدية والهباطة في ريف حلب الغربي.

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