القوات اليمنية تفشل تقدم الحوثيين في تعز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفشلت قوات الجيش اليمني، مخططا لمليشيا الحوثي، حاولت من خلاله التقدم في محافظة تعز، كما أحبطت هجمات أخرى في محافظات يمنية كالحديدة والبيضاء ولحج، أسفرت عن قتل 13 حوثيا وإصابة العشرات بجروح .

في المحافظة ذاتها جنوب البلاد، خاضت قوات الجيش بدعم من الحزام الأمني معارك ضارية في عزلة حوامرة بمديرية ماوية جنوب شرق تعز، امتدت لمواجهات شرسة في جبهة كرش المجاورة المحاذية للمديرية.

وفي وقت سابق، قال بيان لوزارة الدفاع اليمنية، إن نحو 4 من افراد مليشيا الحوثي، قتلوا، بنيران المقاومة اليمنية، في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.



وذكر البيان أن كمينا محكما للمقاومة أدى لتدمير عربة حوثية ومصرع طاقمها في أحد طرق بلدتي الفرع ومنطقة الحمراء التابعة لمديرية الصومعة.

وتزامن التصعيد العسكري في وقت أكد فيه الجيش اليمني أنه لن يقبل بأقل من عودة الشرعية واستعادة الدولة وهزيمة القوى الانقلابية الحوثية، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني، الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي، أثناء التدشين العام التدريبي القتالي والمعنوي الجديد.

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