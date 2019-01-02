الخارجية الصومالية تأمر بخروج الأمم المتحدة من البلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أمرت الحكومة الصومالية موفد الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم بمغادرة البلاد لاتهامه بـ"التدخل المتعمد" في الشؤون الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان مساء الثلاثاء 1 كانون الثاني (يناير) إن "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال نيكولاس هايسوم، لم يعد مرحباً به في الصومال ولم يعد بامكانه العمل في البلاد".

وجاء وذلك بعد بضعة أيام من إعراب هذا المسؤول عن قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة، في أعمال عنف مؤخراً أسفرت عن عدد من القتلى.

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