الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة الشامية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حرر اللواء الثالث "حرس حدود" في الجيش اليمني، مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في جبهة الشامية، شمال غرب محافظة صعدة. وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد عزيز الخطابي، إنه تم شن هجوم عنيف بدعم وإسناد من التحالف على مواقع ميليشيات الحوثي في كافة المحاور الثلاثة لجبهة الشامية، وتم تحرير قرية الشط وجبل وشعب العوماني وقهرة الشق وجبل القويد، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش.

وأكد العميد الخطابي أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، والاستيلاء على مخزن لصناعة الألغام والمتفجرات إلى جانب تكبيد الحوثيين خسائر أخرى في المعدات القتالية.

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