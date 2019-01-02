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إيران تحتجز صيادين مصريين 

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

احتجزت السلطات الإيرانية صيادين مصريين بالقرب من جزيرة فارس ، بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية وأشار مسؤول بوزارة الخارجية المصرية أن السلطات الإيرانية قررت عرض الصيادين المصريين على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم.

فيما أكد أن الوزارة تتابع عن كثب الموقف مع استمرار الجهود للتأكد من سلامة الصيادين والإفراج عنهم، فضلاً عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية

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