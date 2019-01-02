إيران تؤكد احتجاز 3 أردنيين دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، إن نظيرتها الإيرانية أعلمت السفارة الأردنية في طهران، احتجاز ثلاثة أردنيين دخلوا مياهها الإقليمية عن طريق الخطأ. وأضاف البيان، أن الخارجية الأردنية تواصلت بخصوص ذلك مع الجانب الإيراني، الذي أكد أن المواطنين الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة، ويعاملون معاملة حسنة.

ونوه البيان نقلا عن الجانب الإيراني، أن عملية احتجاز الأردنيين، ستكون قصيرة، إذ سيتم عرضهم على محكمة في مدينة بندر لينك الواقعة في جنوب غرب إيران. وصرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ماجد القطارنة، بأن السفارة الأردنية في طهران تلقت اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم الأربعاء من أحد المواطنين المحتجزين، مؤكدًا بأنهم بصحة جيدة، وأنه سيترتب عليهم دفع غرامة مالية، وتقديم كفالة قانونية للمحكمة تمهيدًا لإطلاق سراحهم.

يذكر أن إيران احتجزت 3 أردنيين بعد دخولهم مياهها الإقليمية عن طريق الخطأ، وذلك أثناء قيامهم برحلة صيد بحرية بالمياه الإماراتية.

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