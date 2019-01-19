قوات الشرعية اليمنية تحرر مواقع جديدة في الجوف

أخبار الآن| الجوف - اليمن - (سبأ)

حققت قوات الشرعية اليمنية تقدما جديداً في منطقة اليتمة شمالي محافظة الجوف، إثر هجوم شنته على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن لواء العفيف التابع لمحور الجوف، شن هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا الإنقلابية بمنطقة اليتمة، بحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الإخبارية اليمنية.

وأضاف المصدر أن الجيش تمكن من تحرير جبل "عشر" ومناطق التباب المحيطة به، والتقدم ثلاثة كيلو باتجاه مواقع المليشيا بمحافظة صعدة، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر من الميليشيا، وأسر عدد منهم، في حين لاذ البقية بالفرار.

وأشار المصدر إلى ان مقاتلات الحالف العربي شنت ثلاث غارات استهدفات تعزيزات وتجمعات للانقلابين في المنطقة.

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