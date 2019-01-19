فقدان 114 مهاجراً بعد غرق مركب قبالة سواحل ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

أعلنت البحرية العسكرية الإيطالية اليوم السبت، وفاة ثلاثة مهاجرين على الأقل، وفقدان 114 آخرين، إثر غرق قارب على بعد 50 ميلاً من السواحل الليبية.

وكان طاقم الطائرة الإيطالية التي كانت تحلق في إطار عملية المراقبة البحرية، شاهد زورقاً يواجه صعوبات وعلى متنه نحو عشرين شخصاً، بحسب المصدر ذاته.

وقال القائد في البحرية الإيطالية فابيو أغوستيني، إن مروحية تابعة للبحرية تدخلت في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، وأنقذت ثلاثة أشخاص أحدهم كان في الماء واثنان على متن قوارب نجاة تم القاؤها سابقاً من طائرة من سلاح الجو.

وأوضح خفر السواحل الإيطاليون في بيان السبت أن سلطات طرابلس، نسقت العملية وسخرت سفينة تجارية ليبية "أجرت عمليات بحث دون أن تجد أثراً للزورق المطاطي".

من جهة أخرى قال متحدث باسم الهلال الاحمر الليبي السبت إنه تم العثور على 16 جثة لمهاجرين "على الأرجح" على عدة شواطىء في مدينة سرت بين الثاني و15 يناير(كانون الثاني) الحالي.

وقتل نحو 83 شخصاً منذ بداية 2019 لدى محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، بحسب أرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب المنظمة، فإن عدد المهاجرين أو اللاجئين الذين وصلوا إلى السواحل الأوروبية تضاعف تقريباً في الأيام الـ16 الأولى من 2019 مع وصول 4216 شخصاً إلى سواحل أوروبا، مقابل 2365 في الفترة ذاتها من 2018.

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