شباب_crew | انحسار موجة غبار على مناطق شرقي السعودية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew )

تشهد منطقة الخليج أجواءاً عاصفة هذه الأيام تخللتها عواصف رمليه وغبار وأتربة.. من السعودية وبالتحديد من منطقة حفر الباطن أرسل لنا الصديق سحر الكلمات فيديو عبر مجموعة شباب_crew التابعة لصفحة أخبار الآن على فيسبوك لموجة الغبار التي شهدتها المنطقة قبل أيام ، وفيديو آخر يوضح انحسارها

انحسار موجة الغبار جزئيا يظهره هذا الفيديو

وحذرت 5 جهات حكومية من تبعات موجة الغبار بالشرقية وذلك عبر "تويتر"، حيث دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام سالكي طريق المطار إلى توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة وأن عدم ملاءمة الأجواء قد يؤثر على مواعيد إقلاع ووصول الرحلات مطالبا المسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران لمعرفة مواعيد الرحلات الجديدة في حالة تغيرها، فيما قدمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما لسكان المنطقة الشرقية ووصفت الإنذار بـ استمرار نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

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