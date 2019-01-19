دعوة إلى إضراب وطني "عارم" في تونس

أخبار الآن | تونس - (وكالات)

دعا الاتحاد التونسي للشغل، السبت، إلى إضراب جديد على مستوى البلاد لمدة يومين في فبراير المقبل، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة التي رفضت رفع أجور حوالي 670 ألف موظف.

وقال الاتحاد (أكبر تجمع نقابي في البلاد) إنه قرر الإضراب في "القطاع العام والوظيفة العمومية يومي الأربعاء والخميس 20 و21 فبراير المقبل"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من إضراب عام شل حركة المؤسسات العامة في تونس، من مدارس ومستشفيات ومصارف، إضافة إلى وسائط النقل التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وغالبية المدن التونسية.

وردا على هذا الإضراب، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن الإضراب "مكلف للغاية"، لافتا إلى أن الحكومة "لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية".

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