بدء عمل اللجنة الدستورية السورية لم يحدد بعد

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (رويترز)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة لم تضع أي حدود زمنية لبدء عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأشار الأمين العام إلى أنّ إطلاق عمل اللجنة الدستورية سيتصدر مناقشات المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسن خلال زيارته لموسكو والمقررة في 21 يناير الجاري.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة: "ليست لدينا أي حدود زمنية لانطلاقها (أي اللجنة)، لكننا نود أن يحدث ذلك بأسرع ما يمكن".

وأوضح غوتيريش: "للتو تحدثت معه عبر الهاتف، وقد أجرى مشاورات بناءة مع الحكومة في دمشق ومع المعارضة أيضا، ثم سيتوجه إلى موسكو، ويتصدر موضوع اللجنة الدستورية المناقشات طبعا".

وأشار إلى أن بيدرسن سيعود إلى دمشق بعد زيارته موسكو.

يذكر أنه من المقرر أن يزور المبعوث الأممي غير بيدرسن العاصمة الروسية ويلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 21 يناير الجاري، ومن المتوقع أن يقدم رؤيته لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.

وكان وزير الخارجية الروسي قد أعرب عن أمله بأن يبدأ تطبيق مقررات القمة الرباعية حول سوريا في اسطنبول، وخاصة بشأن إطلاق عمل اللجنة الدستورية، بأسرع ما يمكن.

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