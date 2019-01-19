التحالف يسلم 9 أطفال جندهم الحوثي للحكومة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت قوات التحالف العربي، عن إعادة 9 أطفال يمنيين جندتهم ميليشيات الحوثي كمقاتلين في محافظة شرورة اليمنية.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه جرى تسليم الأطفال المجندين للحكومة الشرعية، بحضور ممثل للصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر السعودي، مشدداً على أنّ قواته قامت حتى الآن، بحماية 111 طفلاً من الموت وسلمتهم لأهاليهم بعد العلاج والتأهيل.

وشدّد التحالف العربي على أنه يضع على رأس أولوياته سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بها، لافتاً إلى أنّ ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مستمرة في تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك في اليمن.

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